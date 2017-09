"Jay-Z en Kanye West gaan ruzie bijleggen"

Bewerkt door: ib

21/09/17 - 01u30 Bron: ANP/BuzzE

Jay-Z in concert. © epa.

Jay-Z en Kanye West lijken van plan een eind te maken aan hun ruzie. Dat zeggen bronnen bij beide rappers tegen showbizzsite TMZ. De twee ruziën al een tijdje over streamingsdienst Tidal. Kanye is niet tevreden over Tidal. Jay-Z is de baas van de streamingsdienst, maar Kanye vindt dat hij zijn afspraken niet nakomt. Hij zegt 3,5 miljoen dollar aan inkomsten te zijn misgelopen en wil daarom onder zijn contract uit.