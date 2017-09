Ingeborg: "Zoon keek soms bedenkelijk toen hij mijn nieuwe nummers hoorde"

Door: redactie

Ingeborg Sergeant (50) is terug met een nieuwe cd en dat zal de wereld geweten hebben. Haar comeback deed al flink wat stof opwaaien op tv en sociale media. Zelf vindt ze rust in haar yoga- en meditatiecentrum 'De evolutie'. "Ik leef in vrijheid", aldus de zangeres in Story.

Haar recente verschijning in het Eén-programma Van Gils & gasten is ongetwijfeld een van de meest memorabele tv-momenten van dit jaar. Met haar mantranummer Gratitude en de bijbehorende bewegingen zette Ingeborg de hele studio op zijn kop. Op sociale media zijn de reacties gemengd, maar Ingeborgs echtgenoot Roland steunt haar volledig.



"Hij vindt mij een straffe vrouw, omdat ik in vrijheid leef en me engageer voor dat wat ik écht belangrijk vind", vertelt ze enthousiast. Maar toch is Roland na meer dan twintig jaar niet langer haar manager. "Roland wil liever gewoon mijn man zijn. Die dubbele rol was niet altijd evident. Met mij heeft hij wel goed kunnen oefenen om zijn andere artiesten te managen, want ik kan heel kritisch zijn. Voor dit project is Anthony Van der Wee, de man van Karen Damen, mijn manager. Hij doet dat fantastisch." Lees ook Ingeborg: "Ik weet dat ik mensen op de zenuwen werk"

