Nicole en Hugo even terug op het podium in Lier

Bertje Warson

17/09/17 - 13u48 Bron: eigen berichtgeving

© Klaas De Scheirder.

Nicole en Hugo zorgden gisterenavond in Lier voor een weergaloos veertigste verjaardagsfeest van café t' Goed Voorbeeld, de oudste bruine kroeg van Lier. Het volk stond voor 't café opgepropt in de afgesloten Koning Albertstraat, pal aan de Grote Markt in de schaduw van de Belforttoren. Het is hét café waar Bart Peeters zijn eerste toneelstappen zette en vaak het décor was voor FC De Kampioenen, Mega Mindy, Tegen de Sterren Op, Mag ik u kussen van Bart Peeters en tal van tv-producties.