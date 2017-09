Betalende muziekstreaming steekt cd-verkoop voorbij

MV

Betalende muziekstreaming bij diensten zoals Apple music, Deezer en Spotify heeft in de eerste helft van 2017 de cd-aankopen definitief voorbijgestoken. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Entertainment Association (BEA), de koepelfederatie van beroepsfederaties van filmdistributeurs, uitgevers van interactieve software en games, muziekproducenten en videodistributeurs in België.

Premium streaming blijft in de eerste helft van 2017 in België verder groeien met meer dan 40 procent tot een omzet 25,3 miljoen euro. Het steekt daarmee de cd-aankopen definitief voorbij, die wel nog steeds goed zijn voor een omzet van 21 miljoen euro, zo luidt het.



Samen met downloads, die bijna 7 miljoen euro omzet halen in het eerste halfjaar, vertegenwoordigen de digitale verkopen nu meer dan de helft, namelijk 56 procent van alle muziekverkopen. Terwijl de trend vorig jaar nog omgekeerd was en cd, vinyl en dvd samen nog meer dan 50 procent vertegenwoordigden. Vinyl is de enige fysieke drager die groeit: met 26,4 procent tot een omzet van 3,63 miljoen euro, of bijna 6 procent van de muziekverkopen.



Premium streaming

In totaal tekent de muziekindustrie voor het eerste halfjaar van 2017 een stijging op van bijna 6 procent, dankzij de groei van premium streaming. Lokale artiesten zijn vandaag sterker vertegenwoordigd in de fysieke verkopen dan via streaming. Internationale artiesten, hiphop en elektronische muziek scoren dan weer beter op streamingdiensten.



"In andere landen zien we dat lokale artiesten beter scoren als streamingdiensten een lokaal portaal hebben. Dat is in België enkel voor Apple music en Deezer het geval. Het is dan ook belangrijk voor de lokale muzieksector dat alle streamingdiensten investeren in hun Belgische activiteiten", verduidelijkt Olivier Maeterlinck, directeur van BEA.