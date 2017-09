Countryzanger Don Williams (78) overleden

Door: LB

8/09/17 - 23u15

Countryzanger Don Williams is na een "kort ziekbed" op 78-jarige leeftijd overleden. Don Williams scoorde niet minder dan 16 countryhits tijdens zijn lange carrière, die hij pas twee jaar geleden afsloot. 'The Gentle Giant' was de bijnaam van de boomlange zanger van onder meer 'Tulsa Time', 'Some Broken Hearts Never Mend' en 'I Believe in You'.

© YouTube.

De zanger uit Texas stond vooral bekend om zijn warme stemgeluid. Dat, en zijn relaxte karakter, bezorgden hem de bijnaam Gentle Giant.

Williams stond zeventien keer op nummer 1 in de countryhitlijst van Billboard. Verder speelde hij in kleine rol in de film 'Smokey and the Bandit II' uit 1980 en was hij de verteller in 'The Dukes of Hazard: Reunion' uit 1997.



Andere hits van hem zijn 'Back in My Younger Days', 'You're My Best Friend' en 'I Hope This Day is Good'.



In 2016, na een heupoperatie, moest Williams concerten afgelasten en kondigde hij zijn afscheid aan. "Het is tijd om mijn hoed aan de haak te hangen en thuis wat van de rust te genieten", zei hij toen.