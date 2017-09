Gitarist The Verve sluit reünie uit

Door: redactie

Nick McCabe, gitarist van The Verve, denkt niet dat die band ooit nog bij elkaar komt. "Een reünie van Oasis heeft een grotere kans van slagen", zegt hij tegen NME.com. De bandleden spreken elkaar nog nauwelijks en volgens Nick zit er nog veel oud zeer.

Zelf spreekt Nick bijna niemand meer van de band die in de jaren negentig een megahit had met 'Bitter Sweet Symphony'. The Verve staat nu weer in de belangstelling. Het is deze maand twintig jaar geleden dat het album 'Urban Hymns' uitkwam. Dat wordt gevierd met een speciale editie van het succesvolle album.



Niemand neemt initiatief

Aan NME vertelt Nick dat hij vorig jaar nog had gebeld met Richard Ashcroft over het jubileum. Hij kreeg de zanger niet aan de lijn maar sprak wel met diens vrouw. Nick heeft daarna niets meer van Richard vernomen. Verder zou er ook nog veel oud zeer zitten tussen Richard en Simon Tong, de andere gitarist van de band. "Die zaken zijn heel makkelijk op te lossen. Maar als niemand het initiatief neemt, gebeurt er niks", zegt hij. "Ikzelf ben wel klaar met het verleden."



"Oasis is stiekem aan het repeteren"

Door het geruzie tussen de bandleden ziet Nick een reünie niet snel gebeuren. "Ik denk dat een reünie van Oasis meer kans van slagen heeft", laat hij weten. "Ze zouden gek zijn als ze het niet doen. En ik denk dat ze stiekem al samen aan het repeteren zijn."



Nick heeft wel ervaring met reünies. The Verve maakte in 2007 een comeback. Maar twee jaar later viel de band weer uiteen. Richard Ashcroft werd ervan beschuldigd dat hij de reünie zou gebruiken om zijn eigen solocarrière vlot te trekken.