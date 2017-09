Sam Smith is terug van weggeweest: bekijk hier de videoclip van zijn nieuwe single

Door: redactie

8/09/17 - 16u12

© epa.

video

Na aanhoudende stemproblemen is er goed nieuws van Sam Smith. Vandaag heeft hij een nieuwe single op de wereld losgelaten: 'Too Good at Goodbyes'. Smith liet vorige week al doorschemeren dat een nieuwe plaat er "zeer zeer binnenkort" aan zit te komen. "Het wachten is bijna voorbij. Iets komt nu zeer, zeer, zeer binnenkort. Ik ben bang en opgewonden tegelijk. Ik heb mijn hart en ziel in deze plaat gestopt", aldus de zanger.



De clip van de nieuwe plaat kan je hieronder bekijken.