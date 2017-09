10.000 gegadigden voor 400 tickets: verjaardagsfeest 'Discobaar A Moeder' op halve minuut uitverkocht

Door: Dieter Lizen

7/09/17 - 18u11 Bron: Facebook

Antwerpen Met meer dan 10.000 waren ze, de mensen die vanmiddag stipt om 12u hadden ingelogd om een kaartje te kopen voor het verjaardagsfeest van '15 jaar Discobaar A Moeder' in Antwerpen. De 400 beschikbare kaartjes voor het feest in zaal Plein Publiek op 7 oktober waren op 30 seconden de deur uit.

"We wilden een klein verjaardagsfeestje geven, zo eentje met niet té veel volk en plaats genoeg om te dansen", aldus dj's Schele en Ras op Facebook. "Zo nog eens gezellig en overzichtelijk. Plein Publiek leek ons de ideale locatie. Maar wat blijkt: jullie waren zooooooooooo enthousiast! We voelen ons vereerd, maar het is ook lastig dat er zo veel volk is dat we niet gelukkig kunnen maken met een kaartje". Het duo gaat de komende dagen nadenken over een oplossing of een manier om het feestje later nog eens te kunnen overdoen.