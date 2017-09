Warner koopt Nederlands label Spinnin' Records voor 100 miljoen dollar

Bewerkt door: mvdb

7/09/17 - 15u03 Bron: ANP/BuzzE

© Spinnin' Records.

Dance Het toonaangevende Nederlandse platenlabel Spinnin' Records wordt overgenomen door het Amerikaanse Warner Music. Dat heeft medeoprichter Roger de Graaf van Spinnin' Records bevestigd tegenover de Britse zakenkrant Financial Times.

De Graaf blijft aan en zal leiding blijven geven aan het onderdeel na de integratie bij Warner. Met de overname zou een bedrag van 100 miljoen dollar zijn gemoeid, zo meldt muzieknieuwssite Music Business Worldwide op basis van ingewijden.



Het in de stad Hilversum gevestigde Spinnin' Records is naar eigen zeggen het grootste platenlabel op het gebied van elektronische muziek ter wereld. Het label werkt met veel bekende dj's en artiesten als Afrojack, Calvin Harris en Tiësto. Martin Garrix verliet het label in 2015 in onmin. Ook Dimitri Vegas & Like Mike werkten vroeger samen met het label.



Warner Music en Spinnin' Records waren niet direct bereikbaar voor een toelichting.