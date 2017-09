Bekijk hier 'Ik ben stapel', de nieuwe single van Sergio

TK

7/09/17 - 12u09

video Sergio is back. De zanger lanceert vandaag zijn nieuwe nummer 'Ik ben stapel', waarvoor hij de mosterd opnieuw in boybandland ging halen.

Voor zijn vorige single 'Diep verdriet' haalde Sergio nog de mosterd bij de Backstreet Boys en ook voor zijn nieuwe single vond hij inspiratie in 'Boyband-land'. Zijn 'Ik ben stapel' is namelijk een Nederlandstalige bewerking van 'Life Is A Rollercoaster', de hitsingle van voormalig Boyzone-frontman Ronan Keating. Geen toeval zo blijkt.



"Er wordt wel eens meewarig gedaan over de nummers die boybands als 'Take That', de 'Backstreet Boys' of 'Boyzone' maakten, maar ik kan vele van hun liedjes best smaken. Vaak zaten die muzikaal best goed in mekaar en het feit dat ik mezelf ook niet te serieus neem, maakt dat ik gerust in hun repertoire wil grasduinen om inspiratie op te doen. Misschien ben ik echt wel een beetje stapel, maar dan is het maar zo!", aldus Sergio.



In de bijhorende videoclip is trouwens nog bekend volk te zien: Sergio probeert het hart te veroveren van bekend model/vlogster Lotte Feyen.