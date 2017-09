Def P (Osdorp Posse): "Lil' Kleine en zo vind ik maar bullshit"

Bewerkt door: mvdb

5/09/17 - 10u49 Bron: ANP/BuzzE

Pascal 'Def P' Griffioen. Foto uit 2010. © anp.

Pascal Griffioen, beter bekend als Osdorp Posse-frontman Def P, krijgt tegenwoordig nog maar weinig mee van de Nederlandse hiphopscene. 'Per ongeluk' hoort hij af en toe Nederhop voorbij komen op de radio. "Genoeg om te weten dat ik niks mis", zegt Def P in de Nederlandse krant Metro.

Fan van acts als Lil' Kleine, Boef en Ronnie Flex is de voormalig frontman van Osdorp Posse, Nederlands eerste echte Nederlandstalige hiphopgroep, niet. "Lil' Kleine en zo vind ik maar bullshit." Volgens Def P (47) is de rapwereld "heel erg veranderd". "Qua invulling is het bijna het omgekeerde geworden van wat het was."



Hiphop was voor Def P interessant omdat het "de zwarte variant was van de punk". "Het ging tegen de maatschappij in en het gaf de stemlozen een stem, ook via graffiti en dat soort dingen. Het was een soort tegenbeweging, niet commercieel. Als je op wilde vallen of respect wilde krijgen, moest je origineel zijn. Het was een scene die iets te melden had", schetst de oud-rapper, die tegenwoordig vooral in de weer is in zijn atelier en met zijn kinderen.



"Nu krijg je respect als je veel geld verdient. En hoe verdien je veel geld? Door juist met de massa mee te lopen, alles te doen wat hip is en zo weinig mogelijk te zeggen."



Osdorp Posse was ook in Vlaanderen populair. Midden jaren negentig stond de groep onder meer op Pukkelpop en Rock Werchter. In 2009 hielden de Amsterdammers na twintig jaar hun afscheidstournee.