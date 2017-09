De échte Hilda van Clouseau: "Ik gaf hem een kusje, later gebeurde er natuurlijk meer"

TK

26 jaar geleden schreef Koen Wauters (49) 'Hilda'. En de vrouw bestaat ook echt, verklapte Bob Savenberg. Dag Allemaal zocht de dame op, en die wil Koen best nog eens ontmoeten. "Ik ben nog steeds onder de indruk van hem", klinkt het.

"Na ons optreden in Groningen wilde Koen nog een stapje in de wereld zetten", aldus Bob. "'Doe maar, ik ben moe, ik kruip in bed', antwoordde ik. Ik herinner mij nog goed dat Koen me rond een uur of vier wakker maakte en zei: 'Biebe, ik heb de schoonste madam van de wereld ontmoet." Ze heette Hilda, en hij schreef er meteen een nummer over.



Het gaat concreet om Hilda van der Meulen, een Friese schone die later nog Miss Nederland werd. Intussen is ze 46 en runt ze haar eigen bedrijf. "Ik liep Koen die avond toevallig tegen het lijf op straat in Friesland. We hebben de hele avond gepraat en gedanst, meer niet. Tot bij het afscheid. Toen heb ik Koen nog snel een kusje gegeven. Dat intieme momentje kwam er eigenlijk totaal onverwacht. Ik denk niet dat Koen er nog op had gerekend. (lacht) Later is er natuurlijk nog meer gebeurd, maar dat is en blijft iets tussen Koen en mij..."



"Koen heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Hij is een bijzondere man, erg creatief en bevlogen. Koen heeft voor altijd een plaatsje in mijn hart. Of ik Koen graag nog eens zou ontmoeten? Mocht de gelegenheid zich voordoen, heel graag zelfs."





