5/09/17 - 07u05

video In 2012 won Elke Taelman de 'Muziekklas' van Radio 2. Daarna bracht ze een aantal succesvolle singles op de markt. Denk maar aan "Je bent zo anders", "Dat hemels gevoel" en "Bel, bel, bel". Nu slaat ze echter een heel andere weg in: die van de Engelstalige countrymuziek, het genre waarop ze zelf dol is.