'Skwon Meiske' van Niels Destadsbader krijgt eindelijk gezicht: opvallende verschijning in nieuwe clip

Stijn Van Hove

5/09/17 - 06u00 Bron: Eigen berichtgeving

Moora vander Veken en Niels Destadsbader in de clip van 'Sarah'. © rv.

video Het 'Skwon Meiske' van Niels Destadsbader (29) krijgt eindelijk een gezicht. Voor de clip bij zijn nieuwe single 'Sara' koos de jonge alleskunner resoluut voor Moora Vander Veken (25), het 'Thuis'-gezicht dat hij destijds in 'Amika' al eens tegen de lippen drukte. "Ik heb haar gebeld en gevraagd: 'Moora, wil je nog eens met mij kussen?' Ze zei meteen ja."

Effect op mannen

In zijn persoonlijke adresboekje hoefde de zanger niet lang te zoeken. "Moora, ja", lacht hij. "Ik had even opgezocht hoe lang het geleden was dat we kusten in de Ketnetreeks 'Amika', en dat was exact vijf jaar geleden. Eigenlijk vieren we dus een beetje 'onze jubilee'. Dus heb ik haar opgebeld met de vraag of ze nog eens met me wilde kussen, en het antwoord was 'ja'." Destadsbader koestert dan ook erg fijne herinneringen aan de actrice. "Moora is zo'n vrouw die, wanneer ze binnenkomt, alle hoofden doet draaien. Dat was ook zo op de set van 'Amika'. Van bij de eerste draaidag had iedereen haar gezien, van de klankman tot de assistent. Zij heeft dat effect op mannen."