Walter Becker (67) van Steely Dan overleden

TT

3/09/17 - 18u50 Bron: Belga

Walter Becker in 2007. © ap.

Muziek De Amerikaanse gitarist Walter Becker, een van de oprichters van de groep Steely Dan, is vandaag op de leeftijd van 67 jaar overleden, zo is op de officiële website van Becker bevestigd. De doodsoorzaak of andere details werden niet bekendgemaakt.

Becker (links) met Donald Fagen, de andere oprichter van Steely Dan. © ap.

Samen met Donald Fagen maakte Becker in de periode 1972-1980 zes albums onder de naam Steely Dan, waaronder 'Aja', 'Black Cow', 'Do It Again' en 'Rikki Don't Lose That Number'.



Velen vonden dat de specifieke stijl van het duo een mengeling was van rock and jazz, maar Becker wees dat in een interview met het muziektijdschrift Rolling Stone van de hand. "Ik ben niet geïnteresseerd in een samensmelting van rock en jazz", zei hij in 1974. "Dat soort huwelijk heeft tot dusver enkel logge resultaten gegeven. Wij spelen rock-'n-roll, maar we swingen wanneer we spelen."



De Amerikaanse groep werd in 2001 in de Rock and Roll Hall of Fame opgenomen. Walter Becker was "een uitstekende gitarist en een groot songschrijver", schreef Fagen in een in memoriam in Rolling Stone.