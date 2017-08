Bekijk hier 'Mis', de nieuwe clip van Get Ready

Door: redactie

29/08/17 - 17u00

© videostill.

video 'Mis' is de verrassende voorloper van het album 'Therapy' van Get Ready dat op 29 september verschijnt. De fans van het eerste uur vinden op 'Therapy' 'hun' jongens terug en het grote publiek leert Get Ready op een nieuwe manier kennen: niet alléén catchy popsong maar ook ontroerende teksten en verrassende samenwerkingen.