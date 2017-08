WIN een Ibiza-trip voor twee naar slotshow 'Garden of Madness' van Dimitri Vegas & Like Mike

Door: redactie

31/08/17 - 14u00

Dimitri Vegas & Like Mike sluiten op 5 september de 'Summer Of Madness' af op Ibiza en jij kan er samen met een partner bij zijn en hen ontmoeten. © Facebook Dimitri Vegas & Like Mike.

Net als de voorbije jaren zijn Dimitri Vegas & Like Mike opnieuw in de running om als nummer één in de top 100 van beste DJ's ter wereld te eindigen. Dit is een stemming uitgevoerd door DJ Mag. In 2015 waren de dj-broers uit Willebroek de absolute nummer één, vorig jaar waren ze tweede achter Martin Garrix (hier zie je de top 100 van 2016).



Als lezer of surfer van Het Laatste Nieuws maak jij nu een exclusieve kans om samen met een partner een meet & greet te winnen met Dimitri Vegas & Like Mike. Niet alleen mag je hen ontmoeten, je krijgt er een gratis vlucht bovenop om naar de 'Garden of Madness' af te reizen op Ibiza. Op 5 september is er de afsluitingsparty in buitenluchtclub Ushuaïa en jij kan dit samen met je partner live beleven.



Wil je graag jouw kans wagen om deze unieke ervaring te winnen? Dan hoef je enkel volgende eenvoudige stappen te volgen:



Lees ook Dimitri Vegas & Like Mike brengen de madness opnieuw naar het Sportpaleis

Anouk Matton trouwt in een jurk van Nicky Vankets

Dimitri Vegas & Like Mike geven gratis concert: "Cadeautje voor onze hometown"