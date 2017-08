Despacito evenaart record van Mariah Carey

TK

29/08/17 - 06u21 Bron: ANP

Luis Fonsi © ap.

Het nummer Despacito van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber staat inmiddels al 16 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100. De track is hierdoor, samen met Mariah Carey's hit One Sweet Day uit 1995, recordhouder als langst genoteerde nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit gegevens van Billboard.