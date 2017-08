VMA's: Transsoldaten op rode loper, Ed Sheeran is artiest van het jaar en Taylor gaat met alle aandacht lopen

TK

Een aantal transgendersoldaten uit het Amerikaanse leger liepen gisterenavond over de rode loper van de MTV Video Music Awards. De zender had de soldaten uitgenodigd voor de uitreiking uit protest op het besluit van president Trump om transgenders voortaan te weren uit het Amerikaanse leger.

© ap. Vier soldaten en twee veteranen uit het leger liepen samen met vertegenwoordigers van de LGBTI-organisaties GLAAD en SPARTA over de rode loper. "Het maakt niet uit wie je bent, ons land is alleen veilig als de beste en slimste mensen in onze strijdkrachten werken", aldus kapitein Jennifer Peace, die benadrukte dat het leger open moet staan voor iedereen die zijn land wil dienen en verdedigen. De militairen werden door het aanwezige publiek met luid applaus onthaald.



Het is niet de eerste keer dat de VMA's worden gebruikt om een politiek statement te maken. Vorig jaar nam zangeres Beyoncé een groep vrouwen mee die hun zoon hadden verloren bij geweldadige politieoptredens. In 2010 had Lady Gaga een groep homoseksuele militairen bij zich, die ontslagen waren uit het leger wegens het toen nog geldende verbod op holebi's.



"MTV heeft de transgendersoldaten inderdaad uitgenodigd en we vinden het een eer dat ze kwamen", zei directeur Christopher McCarthy tegen CNN. "Elke persoon die zijn leven waagt voor onze vrijheid en gelijkwaardigheid, is een held voor MTV en jongeren overal", aldus McCarthy. De man liet trouwens ook de moeder van Heather Heyer, die omkwam bij de betoging tegen neonazi's in Charlottesville, een award presenteren. Susan Bro mocht de nieuwe award 'beste gevecht tegen het systeem' uitreiken, een statement tegen racisme en holebifobie. Ze kondigde ook aan dat ze de Heather Heyer Foundation opricht en zich zal blijven inzetten tegen geweld en racisme. Lees ook VIDEO: Madonna kust Britney en Taylor wordt aan de kant geschoven: de gekste momenten ooit van de VMA's

Ed Sheeran en Kendrick Lamar krijgen grote prijzen © getty. Ed Sheeran werd verkozen tot beste artiest van het jaar. De 26-jarige Brit trad ook op tijdens de show met zijn hitsong 'Shape Of You', samen met rapper Lil Uzi Vert.



Naast Sheeran was Kendrick Lamar de grote winnaar met zijn videoclip van het nummer Humble. De 30-jarige rapper uit Compton, Californië was genomineerd voor acht awards en won er zes, waaronder beste videoclip van het jaar voor de clip van Humble.



Meidenband Fifth Harmony kreeg uit handen van Paris Jackson de prijs voor beste popvideo voor de clip van hun nummer 'Down'. Zanger en songwriter Khalid werd door het publiek van MTV gekozen tot beste nieuwkomer van het jaar.



De MTV Video Music Awards werden gepresenteerd door zangeres Katy Perry, die zelf ook optrad met haar nummer 'Swish Swish'. De beste nieuwkomers van vorig jaar, de band DNCE met leadzanger Joe Jonas, zong samen met Rod Stewart zijn klassieke hitsong 'Da Ya Think I'm Sexy'. Verder traden onder andere Miley Cyrus, Demi Lovato en Shawn Mendes op tijdens de drie uur durende liveshow. © ap.