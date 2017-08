Student Kick-Off kiest weer voor nostalgie met... De Ketnetband

FT

25/08/17 - 20u01

De Ketnetband brengt meestal erg jonge kinderen en hun ouders op de been, maar staat op 27 september voor een bende uitgelaten studenten. © Mozkito.

Het nieuwe academiejaar is nog lang niet begonnen, maar feestjes kunnen wel al in de agenda worden aangekruist. Zo ook het 'grootste studentenwelkomstfestival' van Vlaanderen, Student Kick-Off in Gent. Na Samson en Gert en Urbanus, trekt de organisatie opnieuw de kaart van de nostalgie. De Ketnetband opent het feest op 27 september.