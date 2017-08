Band Allah-Las al jaren onder vuur om bandnaam: "Ik wil je huis opblazen"

Door: Leon van Wijk

Leadzanger Miles Michaud van Allah-Las.

De Amerikaanse band Allah-Las ligt naar eigen zeggen al jaren onder vuur vanwege het woord Allah in de naam. Via e-mail en op YouTube krijgen de garagerockers regelmatig 'hatelijke' berichten, meestal van moslims. "Er stonden dingen als: 'ik ga je huis bombarderen'", vertelden de muzikanten eerder aan muzieksite Best New Bands.

© anp. Een optreden van de groep in de Rotterdamse Maassilo werd gisteravond op het laatste moment afgelast vanwege terreurdreiging. Mogelijk was een aanslag op het concert gepland. Het is niet duidelijk waarom de show een doelwit zou kunnen zijn, maar wellicht speelt de omstreden naam een rol. Eerder werd een optreden in Turkije nog geschrapt omdat de organisator zich er niet goed bij voelde.

© Daniel Cohen. De vier Amerikanen, die hun band in 2008 in Californië vormden, hebben lang nagedacht over de naam. Via e-mail bestookten ze elkaar met ideeën, zoals The Holy Barbarians en Hidden Gypsies. Leadzanger Miles Michaud kwam uiteindelijk op Allah-Las.



Dat klonk leuk, vond hij. "En het leek me interessant het woord Allah met iets anders te combineren'', zei Michaud in 2013 tegen Best New Bands. "De term is beladen en mensen hebben er emoties bij. Door 'las' toe te voegen en het harmonieus te laten klinken denk je voortaan twee keer na over je gevoel bij het woord.''

"Discussie is goed" Naast talloze hatelijke reacties kreeg de band ook vriendelijke verzoeken de naam te veranderen. Maar daar is het te laat voor, denken de rockers. "Dat zou niet werken'', zei gitarist Pedrum Siadatian vorig jaar tegen The Guardian. "We staan er niet bij stil. We hebben geen spijt.''



Bovendien is het goed als er discussie is over de naam, vindt zanger Michaud. Hij kan zich best voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Maar hij hoopt tegelijkertijd dat die mensen inzien dat de band geen mensen wil beledigen.