Optreden Allah-Las in allerijl geannuleerd wegens terreurdreiging

23/08/17

Rotterdam Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in concertzaal Maassilo in Rotterdam is deze avond geannuleerd op last van de politie. Dat gebeurde "in verband met een terreurdreiging", zegt Maassilo op Twitter. De concertzaal werd ontruimd nog ruim voor de aanvang van het concert, maar de sfeer rond het gebouw is rustig.

Miles Michaud, frontman van Allah-Las op het Hongaarse festival Sziget. (Archieffoto 13 augustus). © epa. © anp. De politie was niet direct bereikbaar voor meer details. Op sociale media verschenen foto's van agenten in kogelwerende vesten die de omgeving afzetten. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan en het concert zou een uur later beginnen. "De meeste mensen zullen nog onderweg zijn geweest", zei een medewerkster van organisator Rotown.



De agenten zijn nog steeds aanwezig en het pand is afgesloten, maar de straten die rond de Maassilo liggen, zijn gewoon toegankelijk voor verkeer. De band heeft het gebouw intussen via de achterkant onder politiebegeleiding verlaten. Motoragenten rijden met de muzikanten mee.



De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had geen verdere informatie. De dienst verwees naar de Rotterdamse politie.



De Maassilo is een voormalige graansilo die is omgebouwd tot evenementenlocatie. Het gebouw staat in het stadsdeel Rotterdam-Zuid aan de Maashaven.



