Foo Fighters sleuren "nieuwe beste vriend" Rick Astley podium op

Joeri Vlemings

22/08/17 - 08u08 22/08/17 - 08u08

© afp.

video Foo Fighters verbaasde in Tokio op het Summer Sonic-festival vriend en vijand met een uniek 'duet'. Dave Grohl riep niemand minder dan Rick Astley het podium op. 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana werd ingezet, of daar leek het toch op. In werkelijkheid kreeg het publiek een vette gitaarversie van 'Never Gonna Give You Up' te horen, met uiteraard de Britse singer-songwriter als zanger.