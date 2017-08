Peter De Smedt

12/08/17 - 15u54 Bron: Eigen berichtgeving

© ISOPIX/ Peter De Smedt.

video Gers Pardoel stond deze week op het podium van 2 Meisjes Op Het Strand. Daar vertelde hij ons dat hij "Zo bijzonder" ook in Nederland wil uitbrengen. Gers koos in zijn aflevering van 'Liefde Voor Muziek' het nummer 'Million Voices' van Otto Knows en zette het naar zijn eigen hand.