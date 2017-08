Neil Young gooit zijn hele oeuvre online

SVG

6/08/17 - 15u57 Bron: Belga

Neil Young tijdens een optreden op het Roskilde Festival in Denemarken, vorig jaar in juli. © ap.

Showbizz Binnenkort zal het volledige oeuvre van de Canadese rocker Neil Young digitaal beschikbaar zijn. Dat meldt het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone.

De zanger heeft intussen al heel wat muzikale vaarwaters doorzwommen. Zo heeft hij in totaal al 37 studioalbums uitgebracht. Drie maanden geleden nog kondigde hij plannen aan voor een streamingdienst met hoge definitie, XStream.



Nu inventariseert hij ook zijn heel oeuvre op zijn website Neil Young Archives, met inbegrip van nooit eerder uitgebracht materiaal zoals de volledig akoestische elpee 'Hitchiker' uit 1976 die nooit op de markt kwam. En er is meer: elke song en elk album in het archief krijgt een steeds bijgewerkte infofiche, met allerhande inhoudelijke info, andekdotes, persknipsels, video's, foto's en meer.



Wanneer Young met dit alles zal uitpakken, is nog niet bekend.