Tweede verdachte aangehouden voor gewelddadige overval op zanger Pro-Pain

Door: redactie

5/08/17 - 13u41 Bron: La Capitale

Pro-Pain-zanger Gary Meskil. © Facebook Pro-Pain.

Het Brusselse gerecht heeft afgelopen maandag een tweede verdachte opgepakt voor de brutale overval op Gary Meskil, de zanger van de Amerikaanse metalband Pro-Pain. Dat meldt La Capitale.

Meskil werd op 3 juli in elkaar geslagen en beroofd in de Brusselse Doornikstraat. Hij raakte daarbij zwaargewond. "Hij werd op het hoofd geslagen met een ijspriem en dan aangevallen door een groep personen", meldde de band. Meskil was zelfs even in levensgevaar.



De man die maandag aangehouden werd, is de 36-jarige F.A. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag en diefstal met geweld, net als de 42-jarige verdachte E.-M. L., die op 8 juli werd opgepakt.