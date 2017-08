Chris Cornells dochter Toni (12) zingt pakkende hulde aan haar vader en Chester Bennington

Bewerkt door: LB

4/08/17 - 22u43

Toni, de twaalfjarige dochter van Soundgarden-zanger Chris Cornell, die zich in mei van het leven beroofde. © Good Morning America.

Toni Cornell, de twaalfjarige dochter van wijlen Soundgarden-zanger Chris Cornell heeft op televisie vandaag hulde gebracht aan haar vader en Linkin Park-zanger Chester Bennington. Cornell en Bennington beroofden zich recent van het leven. Toni zong samen met de band OneRepublic Leonard Cohens 'Hallelujah' live in het populaire ochtendprogramma 'Good Morning America' (GMA).

Linkin Park-zanger Chester Bennington. © epa.

"Het is een eer dit voor mijn pa en Chester te zingen", zei Toni. Cornell en Bennington waren al jarenlang bevriend en toerden ook vaak samen. Bennington overleed op 20 juli, wat Cornells 53ste verjaardag zou zijn geweest. Cornell pleegde in mei zelfmoord, ook de dood van Bennington wordt als een zelfmoord beschouwd.



Linkin Park stond geprogrammeerd om vandaag in Central Park op te treden, als onderdeel van de concertreeks die GMA daar organiseert. Na het overlijden van zanger Bennington werd de band OneRepublic bereid gevonden om Linkin Park te vervangen.



Cornell had naast Toni ook zoon Christopher (11) en dochter Lillian Jean (17).



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.