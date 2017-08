Golden buzzer! Celine (9) pakt juryleden 'America's got talent' een tweede keer in

Sven Van Malderen

In juni verraste Celine Tam al vriend en vijand met haar aangrijpende versie van de Titanic-klassieker 'My Heart Will Go On'. Gisteravond deed de negenjarige meid uit Hongkong er in 'America's got talent' nog een stevige schep bovenop. Simpelweg héérlijk, de manier waarop ze Michael Bolton coverde met een hit uit 1989. Haar prachtprestatie leverde haar de golden buzzer op, waardoor ze nu rechtstreeks in de liveshows zit.

En of de juryleden Celine nog herkenden toen ze het podium opstapte. In de eerste aflevering waren ze immers te weten gekomen dat haar zusje Dion heette. Superfans van Céline Dion met andere woorden en haar feilloos eerbetoon zou allerminst teleurstellen. Lees ook Superschattige Celine (9) pakt jury al in en dan moet ze haar keel nog openzetten

Nu wist Celine gastjurylid Laverne Cox -u herkent haar van 'Orange is the new black'- te verleiden tot een druk op de felbegeerde knop. De verrassing op het gezicht van het meisje sprak boekdelen.



"Ik wil je opeten en mee naar huis nemen", luidde de commentaar van de beroemde actrice. "Je was zo schattig, je stem is gewoon fantastisch. Je hebt enorm veel talent, ik ben helemaal weggeblazen."



"Maar jij bent ook knap", reageerde Celine fluks. En toen ging de hemel dus voor haar open... © America's Got Talent.