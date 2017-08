Britse hardrockband UFO brengt coveralbum uit

jv

Voor het eerst in zijn qua personeelsbezetting woelig bestaan pakt de Britse hardrockband UFO met een coveralbum uit, zo heeft teamrock.com gemeld.

Het nieuwe album zal 'The Salentino Cuts' heten en verschijnt op 29 september bij Cleopatra Records. Het zal nummers bevatten van de Yardbirds, The Doors, ZZ Top, Bill Withers, Mad Season, Montrose en John Mellencamp.



De band ontstond reeds in 1969. In de huidige bezetting bestaat hij uit de orginele leden Phil Mogg (zang) en Andy Parker (drums), naast leadgitarist Vinnie Moore, toetsenist en gitarist Paul Raymond, en bassist Rob De Luca.



Nog volgens de rock- en metalwebsite zal de groep touren door Europa alvorens eind september met de band Saxon naar Noord-Amerika te trekken.