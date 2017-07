U2 nodigt Amnesty International uit voor petitie-actie

Bewerkt door: ESA

31/07/17

U2 tijdens een optreden in Amsterdam © anp.

De Ierse rockband U2 heeft Amnesty International uitgenodigd om actie te voeren vlak voor de start van hun concert morgenavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Amnesty-activisten zullen concertgangers vragen om een petitie te ondertekenen voor meer en betere reddingsacties voor mensen in nood op de Middellandse Zee, zo meldt de organisatie.