Fans tot in Indonesië, maar knippen kan hij niet laten: BV-kapper Yannick Bovy brengt derde album uit

JOLIEN BOECKX

25/07/17 - 05u00

© Universal Music.

video Hij is hot in Duitsland, Indonesië en Maleisië. Maar in eigen land staat Yannick Bovy (30) bekend als de 'zingende kapper', die overdag de coupe van BV's verzorgt en 's avonds op het podium staat. "Ik blijf geloven dat er ook in België een plekje is voor swing en bigband", zegt de crooner. Dat gelooft ook Will Tura, die meewerkte aan Bovy's nieuwe album.

© RV.

'Love Swings' is nog maar net uit en nu al doet één van zijn dertien 'kindjes' - zoals Yannick de songs op zijn nieuwe plaat noemt - het goed. 'Paper Plane' bezet de 23ste plaats in de Single Top 30 van Joe, is zo'n 3 keer per dag op Joe en Radio 2 te horen én staat op de 3de plaats in de Ultratop Bubbling Under. Dat is de lijst met best verkochte, meest gedownloade en meest gespeelde nummers die niet in de Ultratop 50 staan. "Het gaat in stijgende lijn en daar ben ik zeer blij om", zegt Bovy. "Ik wéét dat mijn muziek niet direct opgepikt wordt door Qmusic of MNM. Swing en bigband onderscheiden zich van de rest, maar ik blijf geloven dat er ergens een plekje voor bestaat."



Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, meer over de nieuwe liedjes van Yannick en zijn samenwerking met de 'keizer van het Vlaamse lied', Wil Tura. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!