Drinken Macron en buurvrouw Patricia Kaas binnenkort samen koffie?

"En attendant d'y être invitée par le cople Macron", postte de Franse chansonnière Patricia Kaas begin juni op Instagram, samen met een spraakmakend filmpje dat uitgaf op het Elysée waar de Franse president Emmanuel Macron officieel woont, samen met z'n vrouw Brigitte.

In 1990 scoorde Patricia Kaas een hit met 'Les hommes qui passent', een titel die toepasbaar is op de vier Franse presidenten die Patricia als buurvrouw heeft gesleten. Al meer dan 25 jaar woont de gelauwerde Franse zangeres in de 'Rue de Faubourg, Saint-Honoré', een plaats die ligt in het 8ste arrondissement en een huis dat uitgeeft recht tegenover L'Elysée, het paleis van de Franse republiek, tevens de officiële ambtswoning van de Franse president. Voormalig president Jacques Chirac liep ze wel eens tegen het lijf als ze hun hondjes 'Sumo' en 'Tequila' gingen uitlaten, maar een romance tussen de twee Bichon-hondjes is het nooit geworden. In maart 2010 werd Patricia officieel uitgenodigd door haar toenmalige buurman en president Nicholas Sarkozy, een notoire liefhebber van de Franse variété. Samen met hem en de Russische president Medvedev schoof Patricia mee aan tafel tijdens een etentje.

Oostende

En wat met de nieuwe president Macron? Emmanuel en Brigitte kennen het Franse chanson. Ze appreciëren de muziek van Johnny Hallyday en Line Renaud en in het verleden hadden ze ook al een ontmoeting met Vanessa Paradis. De kans is groot dat ze Patricia uitnodigen op de koffie en dat wordt een fijne ontmoeting, want het wederzijdse respect is er nu al.



Patricia is gecharmeerd door het levensverhaal van Macron en meer bepaald hoe hij zich heeft opgewerkt als 'man van het volk' binnen de politieke wereld. Op 4 maart, in volle verkiezingsstrijd moest Macron nog een meeting verplaatsen naar het Parc des Exposition, in plaats van het Zenith. Ironisch genoeg vond er die dag een concert plaats van...Mademoiselle chante le blues.



Afwachten wanneer Patricia op de koffie mag bij de Franse president. Alvast niet op zondag 17 september, want dan staat Patricia Kaas met haar liveband in het Oostendse Kursaal. De vrouw van 15 miljoen verkochte cd's brengt die avond haar grootste hits, gekozen uit het repertoire dat ze de voorbije 30 jaar heeft opgebouwd. Tickets voor het Patricia Kaas concert kunnen besteld worden via www.concertevents.be of telefonisch op +32 (0) 479 31 84 55