Het Despacito-fenomeen: deze Spaanse zomerhits waren alomtegenwoordig

Wie Despacito niet kent, heeft de laatste maanden waarschijnlijk in een jungle doorgebracht. Het nummer is óveral, en is sinds gisteren officieel het meest gestreamde nummer ooit. Een knappe prestatie, maar niet heel erg onverwacht: elke zomer staat er wel een Spaans (of Portugees) nummer in de hitparade. Van recent tot 'ouwe gouwes': deze canciones kennen we allemaal.

2. Alvero Soler Vorig jaar was het deze knappe Spanjaard die grijsgedraaid werd op de radio. Zijn nummer 'Sofia' was dan ook de perfecte zomerhit met zijn vrolijke deuntje. Dat niemand de echte tekst kende, was bijzaak. Soler scoorde in 2015 trouwens ook een zomerhit met 'El Mismo Sol'

3. Balada (Tchê Tchê Rere) Voor 2012 wist geen hond wie Gusttavo Lima was, maar daar bracht de Braziliaan verandering in met zijn Balada. De tongtwister - in het Portugees, niet het Spaans - stond maar liefst 13 weken op nummer één. Daarna verdween Gusttavo weer in de anonimiteit. Maar wie weet zien we hem een van de komende zomers wel terug.

4. Ai Se Eu Te Pego Zo origineel was die Gusttavo overigens niet, want hij volgde gewoon de voetsporen van Michel Teló. Zijn landgenoot pakte een jaar eerder, in 2011, de wereld in met 'Ai Se Eu Te Pego'. Vrij vertaald vanuit het Portugees: 'Als ik je te pakken krijg'. Niet de meest vrouwvriendelijke tekst, maar daar had de gemiddelde Vlaming geen flauw benul van.

5. Danza Kuduro In 2010 stonden Lucenzo en Don Omar maar liefst 21 weken lang in de Ultratop 50 met 'Danza Kuduro'. Het nummer is vergelijkbaar met de Plopdans, waarbij het refrein eigenlijk een handleiding voor een dansje is. Geen hond die ze in Vlaanderen uitvoerde, maar iedereen heeft er die zomer wel eens op geshaket.

6. La Camisa Negra In 2009 wist iedereen wat er in de kleerkast van Juanes hing, want de zanger kon maar niet zwijgen over zijn zwart hemdje. 'La Camisa Negra' geraakte bij ons nooit op nummer één - plaats nummer drie was de hoogste notering in de Ultratop - maar bleef wel 33 (!) weken in de hitlijst hangen.

7. Aserejé We zijn intussen aanbeland in 2002, toen iedereen het dansje bij The Ketchup Song vanbuiten kende. Het one hit wonder stond maar liefst 12 weken op nummer een. Het refrein heeft overigens geen betekenis; het lijkt op Spaans, maar is in realiteit een soort van verbasterde versie van 'Rapper's Delight' van The Sugarhill Gang. I said a hip, hop, the hippie to the hippie... En nee, het nummer heeft niets met ketchup te maken.

8. Que Sí, Que No We belanden ietsje dichter bij huis. Jody Bernal stond in de zomer van 2000 zeven weken lang op nummer één met 'Que Sí, Que No'. Een nummer dat iedereen kan meezingen, maar waarvan bijna niemand weet dat het helemaal niet van de Nederlander afkomstig is. Hij nam het gewoon klakkeloos over van de Argentijnse groep El Símbolo. Goed gepikt, zeggen ze dan.