Fan sleept Gwen Stefani voor de rechter

Door: redactie

10/07/17 - 23u50 Bron: ANP

© epa.

Een boze fan heeft een aanklacht ingediend tegen zangeres Gwen Stefani. De vrouw zegt tijdens een concert in het Amerikaanse Charlotte haar been te hebben gebroken en dat zou komen door de zangeres, weet showbizzsite TMZ.

Lisa Stricklin had een zitplaats tijdens het concert. Dat ging goed totdat Gwen haar fans opriep naar voren te komen. "En let maar niet op de klapstoeltjes. Je kunt nieuwe kopen", riep ze naar de concertgangers. Die gaven massaal gehoor aan de oproep en bestormden volgens Stricklin het gedeelte waar de mensen konden zitten. Daarbij raakte de vrouw gewond.



De Amerikaanse moest onder het mes en kon daarna ook nog eens flink betalen voor revalidatie. In de aanklacht staat volgens TMZ dat Gwen wist dat ze fout zat. "Ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt door jullie op te roepen naar voren te komen", zou ze al tijdens haar show hebben geroepen.



Stricklin heeft niet alleen een aanklacht tegen Gwen ingediend; ook concertorganisator Live Nation moet zich straks mogelijk voor de rechter verantwoorden. De vrouw heeft een flinke schadevergoeding voor zichzelf in gedachten. Zowel Live Nation als Gwen Stefani hebben voorlopig niet gereageerd.