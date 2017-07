Haal die zakdoek maar boven: Macklemore heeft fantastische verrassing voor jarige oma (100)

Door lvh

7/07/17 - 13u58 Bron: Humo

video In de videoclip van zijn nieuwe nummer 'Glorious' laat Macklemore zich van zijn meest emotionele kant zien. Ter ere van haar honderdste (!) verjaardag bezorgt de rapper zijn grootmoeder de dag van haar leven. De video laat niemand onberoerd.

De liefde van de kleinzoon voor zijn kranige oma spat van het scherm. Macklemore doet er alles aan om er een speciale dag van te maken. Een tattoo, een ritje in een cabrio en zelfs een stripper: het passeert allemaal de revue. Oma is zichtbaar ontroerd door zoveel aandacht. Zet de doos Kleenex maar klaar, want ook u houdt het vast niet droog.