Cirque du Soleil koopt Blue Man Group

Entertainmentgroep Cirque du Soleil, bekend van de acrobaten en circusacts, neemt drum- en muziekgroep Blue Man Group over. Met de overname wil Cirque du Soleil zijn aanbod verbreden en wereldwijd uitbreiden.

Blue Man Group is bekend om zijn blauwgeschminkte kale drummers met shows waarin niet wordt gesproken. Met de overname van het in New York gevestigde Blue Man Productions is enkele tientallen miljoenen dollars gemoeid. Blue Man Productions wordt gekocht van investeerder GF Capital en de oprichters. Blue Man Group houdt wereldtours, maar speelt ook op verschillende vaste locaties.



Het van oorsprong Canadese Cirque du Soleil is grotendeels eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij TPG, die de wereldwijd optredende entertainmentgroep in 2015 overnam voor naar schatting 1,5 miljard dollar.