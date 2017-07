Peter De Smedt

Boysband Get Ready is ondertussen alweer zes maanden in de originele bezetting aan het optreden. De agenda staat zo vol dat de groep weer nood heeft aan een tourbus en die ging het viertal deze avond, donderdag, afhalen. Bijna waren ze te laat, want hun oude wagentje viel op enkele honderden meters van de garage in panne. Vanaf dit weekend zal niemand nog naast de Get Ready-tourbus kunnen kijken.