Optreden afgelast: zanger Pro-Pain zwaar toegetakeld bij overval en "poging tot moord" in Brussel

sam

6/07/17 - 20u38

De band zette onlangs deze foto op Facebook. Gary Meskil staat centraal. © screenshot.

De Amerikaanse hardcoreband Pro-Pain moet een optreden in ons land afzeggen nadat zanger-bassist Gary Meskil maandagavond het slachtoffer werd van een drieste overval. Het gaat om de show morgen in de Verlichte Geest in Roeselare.

De New Yorkse band meldt op Facebook dat Meskil in Brussel werd beroofd van geld, kredietkaarten en zijn paspoort. "Hij werd op het hoofd geslagen met een ijspriem en dan aangevallen door een groep personen", luidt het. "De politie heeft meerdere wapens in beslag genomen en kon de identiteit van enkele verdachten achterhalen."

"Poging tot moord" Volgens de band werd Meskil snel naar de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis overgebracht met zware verwondingen aan het hoofd. Hij liep verscheidene breuken op aan zijn gezicht en kaak en verloor veel bloed. Pro-Pain meldt nog dat Meskils toestand sindsdien stabiel is, maar dat mogelijk nog operaties nodig zijn. De band spreekt van een "poging tot moord".