Rob de Nijs (74) in duet met Vlaamse Lissa Lewis (23): "Eén blik en er was meteen een klik"

5/07/17 - 05u00

Rob de Nijs en Lissa Lewis nemen samen hun duet op in Nederland. © photo news.

video Hij doet het zelden. En de laatste keer was met Patricia Paay. Maar Rob de Nijs (74) raakte tijdens het Schlagerfestival zo betoverd door onze Vlaamse Lissa Lewis (23) dat hij zich prompt tot een duet liet verleiden. "Lissa heeft het. Ik wilde alles tot in de kleinste details juist, maar dit voelt echt goed."

Een lied dat door Kris Wauters en Clouseau-hofleverancier Stefaan Fernande werd gecomponeerd. Opnames in de Nederlandse studio waar de miljoenenalbums van Helmut Lotti werden ingeblikt. En twee stemmen die werden samengeloodst doorheen een mengtafel waarvan er wereldwijd slechts een handvol van bestaan. Rob de Nijs schaarde zich in het godvergeten Loenen aan de Vecht aan de zijde van Lissa Lewis, en veertig jaar na zijn monsterhit werd het plots weer zomer. Hij is intussen 74, zij is 23 en hun nieuwe song heet 'De wereld draait door'. "Mijn laatste échte duet was 'De wereld' in 1992 met Patricia Paay", klinkt het. "Zij is een fantastische zangeres. Bij Lissa was er diezelfde klik. Ik geloof in haar kunnen. Natuurlijk ben ik heel kieskeurig en op mijn hoede wanneer ik jonge talenten bij de hand neem, maar dit voelde goed."

Muzikale familie

Lissa Lewis scoorde met 'Gouden Glimlach' een bescheiden hit en mocht vorig jaar in Nederland met André Hazes Jr aantreden tijdens Koningsdag. "Ik kom uit een muzikale familie. (Lissa is de dochter van het accordeonkoppel De Melando's, red.) Rob de Nijs werd bij ons thuis dus erg vaak gespeeld en ik ken al zijn nummers", aldus de zangeres uit Kapellen. "Alles is begonnen op het podium van het Schlagerfestival. We zongen toen met een paar artiesten 'Alles wat ademt' en ik zag Rob in een uithoek. We hebben toen een blik uitgewisseld en er gebeurde iets. Toen is het idee ontstaan om eens samen iets te doen. Dat Rob 'ja' heeft gezegd, is een gigantische eer voor mij."



Special guest concert 'Rob 75' in Lotto Arena

Op tweede kerstdag is Rob de Nijs jarig en in 2017 wordt dat een verjaardagstaart met maar liefst 75 kaarsjes! Na zijn uitverkochte 'Rob 70'-concert in 2012, keert Rob de Nijs voor zijn 75ste verjaardag terug naar de Lotto Arena. Op zaterdag 9 december 2017 staat hij er samen met zijn live band Pur Sang én verrassende gastartiesten. Lissa Lewis mag zich alvast opmaken voor een avondje Lotto Arena, want ze werd door Rob als 'special guest' uitgenodigd om op zijn grootse verjaardagsconcert in Vlaanderen op te treden.



De fans zullen op hun wenken bediend worden en krijgen de grootste hits en bekendste liedjes van Rob voorgeschoteld. Van 'Malle Babbe', 'Jan Klaassen' en 'Het werd zomer' tot 'Ritme van de regen', 'Banger hart'.



