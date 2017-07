Mama's Jasje is terug (dankzij Philippe Geubels)

ANNELIES ROEBBEN

Philippe Geubels bracht begin dit jaar samen met Jef Neve de bekende Mama's Jasje-hit 'Zo ver weg' in 'Het Huis' op Eén. Omdat het publiek zo enthousiast was, werkt de band rond zanger Peter Van Laet nu aan een comeback.

Mama's Jasje scoorde in de jaren '90 tal van nummer 1-hits, maar het is intussen al zeven jaar geleden dat de band nog van zich liet horen. Van Laet trad wel nog op onder eigen naam met zijn groep De Wolven en als Mama's Jasje, maar nieuw werk was er niet. Daar komt nu verandering in. In 'Het Huis' liet Philippe Geubels vallen dat hij de band beter vond dan The Beatles, en samen met Jef Neve bracht hij een eigen versie van 'Zo ver weg'.



"Na die prachtige ode bleek dat de mensen Mama's Jasje nog niet vergeten zijn. Dus vind ik dat we weer op de kaart mogen staan", zei Peter op Radio 2. Eind dit jaar komt er een nieuwe cd, maar eerst is er een single: 'Valt het op'. Gunter Van Campenhout, de andere helft van Mama's Jasje, zal er niet bij zijn. Gunter en Peter raakten verwikkeld in een lang aanslepende ruzie om geld. Een tweetal jaar geleden raakte de zaak eindelijk geregeld. Ook de naam Mama's Jasje mag Peter gebruiken. "Die naam is zijn eigendom", luidt het bij zijn platenfirma.