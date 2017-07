2 Fabiola solliciteert voor 'Liefde voor Muziek'

TK

Het laatste seizoen van Liefde voor Muziek was opnieuw een groot succes, en VTM liet al weten dat ze bezig zijn met een volgende reeks. Welke artiesten daarvoor gevraagd worden, is natuurlijk een groot geheim. Dat Loredana graag zou deelnemen, dat steekt ze daarentegen niet onder stoelen of banken.

Met 'Dichterbij' deed Loredana een gooi naar een zomerhit. Intussen nam ze ook een akoestische versie op van het nummer. "Ik heb het nummer bij een optreden een keertje enkel met een gitarist gebracht en daar kreeg ik heel goede reacties op", aldus Loredana in Het Nieuwsblad. "Patje vond het ook heel mooi. Hij zei dat ik veel gevoeliger klonk en dat het nummer veel beter tot zijn recht kwam. Nu kan het zelfs op een begrafenis een gevoelige snaar raken."



Haar vriend Pat Krimson (in het echte leven Patrick Claesen) voorspelt een bloeiende carrière. 'Dichterbij' is niet per se een hit, maar doet het ook lang niet slecht. "Bij Leopold 3 heeft het ook vier jaar geduurd voor we dé hit te pakken hadden. Loredana kan alles aan. Die akoestische versie is ideaal om te laten zien wat ze in haar mars heeft."



Hij ziet een deelname aan Liefde voor Muziek ook zeker zitten. "Ze is nu ook al negen jaar zangeres van 2 Fabiola, langer dan de andere zangeressen die ik gehad heb. We hebben verschillende hits die in een heel andere versie overeind zouden blijven. Dus laat de makers van Liefde voor Muziek ons maar bellen."