Paul McCartney schikt in zaak over auteursrechten Beatles-liedjes

avh

30/06/17 - 18u41 Bron: ANP

Paul McCartney © epa.

Paul McCartney en platenmaatschappij Sony hebben de strijdbijl begraven in de zaak om de auteursrechten van de liedjes van The Beatles. Beide partijen zijn tot een schikking gekomen, weet The Hollywood Reporter. Wat er precies is afgesproken, is niet bekendgemaakt.