K3 zoekt K3 blijkt heuse talentenfabriek: "De rosse werd ik niet, maar heb alles te danken aan K3"

Door: redactie

30/06/17 - 06u00

© Jan De Meuleneir.

video 'K3 zoekt K3' heeft alwéér een carrière gebaard. Lisa Michels (27) moest twee jaar geleden - met roodgeverfde coupe - dan wel de duimen leggen voor de quasi onklopbare Hanne, de Nederlandse heeft wel al een vaste tv-job versierd én heeft nu ook een single klaar - inclusief een clip opgenomen in Los Angeles. "Deelnemen aan dat programma is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb."

Dansen, zingen, model spelen of presenteren: het gaat Lisa Michels allemaal even makkelijk af. De ex-finaliste van de Miss Nederland-verkiezing is immers een tv-gezicht bij onze noorderburen, heeft een veelbekeken YouTube-kanaal en toert aan de zijde van Studio 100-gezicht Joyce Beullens met 'De Bende' door Vlaanderen. En het állerfraaiste komt er nu nog aan: met 'The Road To Wasted' heeft het jonge talent haar eerste single klaar.



"Daar ben ik echt gigantisch blij mee", vertelt ze vanop een terras in haar thuisbasis Amsterdam. "En al helemaal omdat ik voor de bijbehorende clip naar Los Angeles mocht. Dat had mijn manager Peter Muls voor me geregeld." In die clip vinden we overigens nog een landgenoot terug. "Seppe De Rooij, ja. Hij is bij jullie bekend geworden via 'The Voice Van Vlaanderen' en zit nu bij de boysband State Of Mind. Hij speelt mijn vriendje. Er moest een jongen in, want het lied gaat over het allesverpletterende gevoel van verliefdheid."



Lisa's deelname aan 'K3 zoekt K3', in het najaar van 2015, deed dus niet enkel deuren openen, maar zwaaide ze zowaar uit hun hengsels. "Het is snel gegaan", klinkt het. "Nochtans heeft het niet veel gescheeld of ik had niet deelgenomen. In Nederland had ik me al eens ingeschreven voor 'Next Poptalent', maar dat is me destijds heel slecht bevallen. Dat wilde ik niet nog eens meemaken. Maar bij 'K3 zoekt K3' was alles anders. Deelnemen was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb."