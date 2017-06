Weduwe Ronnie James Dio haalt zwaar uit naar Kiss-boegbeeld Simmons over bokkengroet

Bewerkt door: jv

16/06/17

Nadat eerder deze week bekend is geraakt dat frontman Gene Simmons van de Amerikaanse hardrockgroep Kiss een patent heeft aangevraagd op de in hardrock- en metalmiddens befaamde bokkengroet, heeft de weduwe van Ronnie James Dio zwaar uitgehaald naar de bassist/zanger. Dat heeft teamrock.com gemeld.

De bokkengroet bestaat erin dat iemand een gebalde vuist met pink en wijsvinger omhoog toont. Gene Simmons heeft er bij de bevoegde Amerikaanse autoriteiten patent op gevraagd, naar eigen zeggen omdat hij het gebaar in 1974 heeft uitgevonden.



Algemeen geldt echter dat wijlen Ronnie James Dio, zanger bij Rainbow en Black Sabbath alsmede zijn eigen band Dio, de groet heeft geïntroduceerd, zij het in een andere versie dan Simmons. Zijn weduwe Wendy is dan ook uit haar krammen geschoten.



"Proberen geld te slaan uit zoiets is walgelijk. Het (de groet) behoort aan iedereen toe, het is van niemand, het is publiek domein, het mag niet gepatenteerd worden."



Ook de vroegere bassist van de Amerikaanse hardrockband Mötley Crüe mengde zich via Twitter in het debat, zij het vanuit een meer humoristische invalshoek. Nikki Sixx verkondigde dat hij eraan denkt patent te vragen op het meer gekende gebaar met de opgestoken middelvinger.