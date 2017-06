Beluister hier de nieuwe single van Pat Krimson

TK

15/06/17 - 11u22

© Joost De Bock.

video Neen, 2Fabiola brengt geen nieuw materiaal uit, maar Pat Krimson wil wél een zomerhit scoren dit jaar. Hij brengt vandaag zijn nieuwe single 'Living for the weekend' uit en hoopt op Europees succes.

'Living for the weekend' is een samenwerking met de Belgische dj Dizkodude en de Australische zanger Luke August. Het nummer wordt tegelijk uitgebracht in België, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. Pat hoopt daarmee voet aan Europese grond te krijgen, want hij vreest dat hij op weinig Belgische steun kan rekenen.



"Het is verdomd moeilijk om op de radio steun voor Belgische artiesten te krijgen. Misschien als het in de rest van Europa een bom wordt, dat ze het hier op de radio ook gaan draaien", legt hij uit in Het Nieuwsblad. In het buitenland is die steun er meer. "De strafste ­reactie kwam uit Zwitserland van DJ Antoine en Mad Mark. Die hadden een enorme hit met Welcome To St.Tropez, en maakten al remixes voor Pitbull, ­Mary J. Blige, P.Diddy, en ga zo maar door. Die gasten ge­loven zo sterk in Living For The Weekend dat ze een ­ijzersterke remix maakten."