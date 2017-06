Engelsen gaan na 19 jaar nog steeds los op Vengaboys

MVDB

video De Engelsman Jordan Cairns heeft afgelopen weekend op Facebook een live-video geplaatst waarin hij en zijn vrienden helemaal uit de bol gaan op 'Boom, Boom, Boom!' van de Vengaboys.

De videoclip van Boom, Boom, Boom! werd deels in de Antwerpse (inmiddels gesloopte) megadancing Zillion opgenomen. © Screenshot YouTube.

Op de beelden is te horen hoe de nineties-hit uit de autoboxen schalt, terwijl Cairns met zijn gezelschap door de nachtelijke straten van de zuidwestelijke Engelse stad Cheltenham rijdt. Als ze collega-feestneuzen tegenkomen is het hek helemaal van de dam en zorgt de danceklassieker voor een onvoorzien straatfeestje. De clip wordt massaal gedeeld en is al meer dan 120.000 keer bekeken.



Het Nederlandse danceproject Vengaboys scoorde eind jaren negentig aan de lopende band wereldwijde hits. Boom, Boom, Boom! bereikte in najaar 1998 bij ons de nummer één-positie in de Ultratop. Ook voorganger 'We Like To Party' viel die eer te beurt.



Binnen op één

Boom, Boom, Boom! werd pas een dik half jaar later in Groot-Brittannië uitgebracht. Geen slechte zet, want de hit kwam er meteen binnen op één en groeide ginds uit tot één van de zomerhits van 1999. In een tijd waarin muziekpiraterij nog geen grootschalige vormen aannam, gingen er meer dan 620.000 cd-singletjes over de Britse toonbanken.



Zillion

De videoclip van Boom, Boom, Boom! is overigens deels opgenomen in de Antwerpse, inmiddels gesloopte, discotheek Zillion.



Anno 2017 zijn de Vengaboys nog steeds alive and kicking. Van de oorspronkelijke groepsleden blijven enkel nog zangeres

Kim Sasabone en Denise Post-Van Rijswijk over. In april stonden ze nog in een uitverkochte Ethias Arena voor 'I love the nineties'.