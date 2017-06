Muziek 'Manchester' in de lift na benefietconcert

Bewerkt door: FT

6/06/17 - 21u39 Bron: ANP

Ariana Grande en Miley Cyrus stonden zaterdagavond samen op het podium in Manchester. © afp.

Het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester heeft de deelnemende artiesten geen windeieren gelegd. De muziek van onder anderen Coldplay, Liam Gallagher, The Black Eyed Peas en Ariana Grande wordt sinds zondag veel meer gestreamd en verkocht dan voor het concert, zo rekende The Official Charts, de organisatie achter de Britse hitlijsten, uit.

Ariana's track 'One Last Time' is zelfs op koers voor de nummer 1-positie komende week. De single werd in 2015 al een hit, maar staat sinds de aanslag opnieuw in de belangstelling. Het nummer was het laatste liedje dat werd gezongen bij het concert van Grande op 22 mei voordat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in de foyer van de Manchester Arena. Het liedje is nu opnieuw uitgebracht. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aanslag.



Ook andere nummers van Ariana, zoals 'Break Free', 'The Way' en 'My Everything', de single die de zangeres uitbracht samen met het Parrs Wood High School Choir, doen het goed. Van Oasis staan de nummers 'Don't Look Back In Anger', dat werd gezongen door Ariana en Chris Martin, en 'Live Forever' weer in de belangstelling. Coldplay ziet de verkopen van 'Fix You' en 'Viva La Vida' stijgen terwijl The Black Eyed Peas met 'Where Is The Love' goede zaken doet.