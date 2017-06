Britse sterdirigent Jeffrey Tate (74) overleden

bewerkt door: sam

2/06/17 - 20u57 Bron: Belga

De Engelse sterdirigent Sir Jeffrey Tate is op 74-jarige leeftijd overleden in het Italiaanse Bergamo. Tate, sinds 2009 chefdirigent van de Hamburger Symphoniker, bezweek aan een hartaanval.

Carrière

Zijn muzikale loopbaan begon hij aan het Londense Royal Opera House Covent Garden, met niemand minder dan (Sir) Georg Solti als zijn mentor. Later werkte hij als assistent van grootheden als Herbert von Karajan (in Salzburg) en James Levine (in New York) om in 1976 in diezelfde functie aan de slag te gaan onder Pierre Boulez bij de Bayreuther Festspiele.



Bij muziekcritici stond Tate bekend als een liefhebber van het detail en een perfectionist. Beroemd is hij vooral door zijn interpretatie van Wagners tetralogie 'De Ring van de Nibelungen'.