Familie Chris Cornell zit nog met veel vragen

2/06/17 - 05u31 Bron: ANP

Twee weken na het overlijden van zanger Chris Cornell zitten de nabestaanden nog met veel vragen. Volgens de lijkschouwer heeft de zanger zelfmoord gepleegd, maar de familie wil de precieze toestand weten waarin Cornell verkeerde voor hij stierf.

In een verklaring zeggen de nabestaanden dat ze informatie hebben opgevraagd over de onverwachte dood van de 52-jarige zanger van de band Soundgarden. De lokale politie in Detroit heeft het verzoek om informatie afgewezen omdat het onderzoek naar de dood van Cornell nog loopt.¿



De weduwe van Cornell zegt dat ze met een heleboel vragen zit en dat ze inzage wil in het toxicologisch onderzoek van de lijkschouwer op het lichaam van Cornell. In dat rapport zijn de bloedwaarden van de zanger te lezen en valt af te leiden of, en zo ja welke, verdovende middelen hij had gebruikt voorafgaand aan zijn overlijden.



"We zijn in rouw en dankbaar voor de steun die we krijgen, maar we hebben een hoop onbeantwoorde vragen over zijn dood", aldus weduwe Cornell. De zanger gebruikte het medicijn Ativan, tegen angsten en ontwenningsverschijnselen van een alcoholverslaving. De familie wil weten of verkeerd gebruik, of een overdosis van de pillen, invloed kan hebben gehad op de zanger.