En de zwoelste zomersong is van... Loredana

31/05/17 - 05u00

Loredana. © Kurt Frederickx.

video Loredana filmde in Marbella de clip bij haar eerste eigen single, en die oogt alvast bijzonder sexy. "Kom wat dichterbij. Ik wil je terug bij mij", zingt de Limburgse ultrazwoel in de gloednieuwe single 'Dichterbij'. En voor die song zal zelfs 2Fabiola even moeten wijken.

We hebben met 2Fabiola een drukke zomertour, maar voorlopig willen we dat nu alle aandacht naar Lory's eigen carrière gaat", aldus een trotse Pat Krimson. "Man, dat liedje is een echte oorworm, hiermee maken we kans op een dikke zomerhit! Het was zeer leuk samenwerken met dj-producer Sem Thomasson in de studio. Het nummer past perfect in Lory's relectro-glamourpopstijl. Nederlandstalig en vernieuwend, net zoals wij dat waren met Leopold 3 in de jaren 90."



Loredana doet het voortaan alleen